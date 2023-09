Le Salon international des industries chimiques, pétrochimiques, plastiques et caoutchouc, "Chimico Plast Algeria Expo 2023", sera organisé du 2 au 4 octobre prochain à Alger, indique lundi, un communiqué des organisateurs de l'évènement.

L'événement qui se tiendra au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger) réunira des exposants de renommée mondiale, y compris des entreprises locales et internationales, des institutions de recherche, des organisations gouvernementales, des associations professionnelles des fournisseurs et des start-ups innovantes, précise Stall Expo, entreprise organisatrice de l'événement.

Le Salon offrira aux participants l'occasion de présenter des équipements, des machines et des procédés, les dernières avancées technologiques, les produits innovants, ainsi que les opportunités d'affaires dans ces secteurs, est-t-il indiqué.

Chimico Plast Algeria Expo 2023 sera, également "l'occasion pour les participants d'établir des contacts avec des experts de cette industrie, d'explorer les opportunités d'investissement et de renforcer leur réseau professionnel", abonde le communiqué annonçant que le salon sera ponctué par "des conférences, des ateliers, des présentations de produits, des démonstrations technologiques et des sessions de réseautage".

Ce salon a pour objectifs "de stimuler l'investissement local et les IDE (Investissements Directs Etrangers) en présentant les avantages économiques fixé par la loi de finances, ainsi que les facilitations liées aux projets clés du secteur", cela en plus de "favoriser les partenariats et les exportations en offrant une plateforme propice à l'établissement de relations commerciales solides et de partenariats stratégiques", ont indiqué les organisateurs.

L'évènement vise, en outre, "à promouvoir le recyclage et la protection de l'environnement en mettant en évidence les initiatives et les avancées dans le domaine du recyclage, de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement", est-il expliqué dans le communiqué. Chimico Plast Algeria Expo 2023 est organisé en partenariat avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), l'association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), la Confédération algérienne du patronat (CAP) et la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises (CICP).