Une plateforme internationale de partage des connaissances sur le Covid-19 a conclu trois nouveaux accords de licence pour transférer des technologies vaccinales, notamment avec le premier fabricant privé à rejoindre le programme, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) de l'agence de santé des Nations unies a été fondé en mai 2020 en tant que plateforme permettant aux développeurs d'outils de lutte contre la pandémie de partager les connaissances et la propriété intellectuelle, et ainsi d'assurer une répartition plus équitable. C-TAP n'avait jusqu'à présent conclu des accords de licence qu'avec deux instituts : un avec le Conseil national espagnol de la recherche (CSIC) pour un test d'anticorps anti-Covid-19, et deux avec l'Institut national américain de la santé (NIH) pour le développement de produits thérapeutiques, vaccins à un stade précoce et outils de diagnostic.

Mais mardi, l'OMS a déclaré que le nombre d'accords avait doublé, le CSIC en fournissant un deuxième - cette fois pour un prototype de vacci n Covid-19 - et l'Université du Chili en fournissant un pour un test Covid-19 quantifiant la neutralisation des anticorps Covid. Il en a également obtenu un avec Medigen Vaccine Biologics Corp, basé à Taiwan, le premier fabricant privé du programme, offrant son brevet et son savoir-faire pour un vaccin Covid qui a vu trois millions de doses administrées dans sept pays, a indiqué l'OMS.

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué les accords acquis par l'intermédiaire du Medicines Patent Pool de l'agence. "Le Covid-19 va rester, et le monde continuera à avoir besoin d'outils pour le prévenir, le dépister et le traiter", a-t-il déclaré, soulignant l'engagement de "rendre ces outils accessibles à tous, partout".

"Je suis reconnaissant envers le leadership dont ont fait preuve les titulaires de licences qui ont contribué à la technologie", a ajouté la même source. Le pool d'informations a été conçu comme une banque mondiale volontaire pour la propriété intellectuelle et les données "open source" dans le cadre d'un front commun contre le Covid-19.

Cependant, il s'est avéré que les sociétés pharmaceutiques ont largement gardé leurs découvertes pour elles plutôt que de les partager en tant que biens publics mondiaux. Mais l'OMS a déclaré qu'elle pensait que les nouveaux accords fournira ient "un élan important à l'effort global".

La coalition d'ONG People's Vaccine Alliance a également salué le changement constaté dans l'annonce de mardi. "C'est une victoire pour la collaboration scientifique et les droits de l'Homme - et une étape significative vers la garantie d'un vaccin pour la population", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"En partageant leur technologie avec C-TAP, ces organisations placent les besoins de l'humanité au-dessus de la perception étroite du profit et de l'intérêt personnel qui a jusqu'à présent tourmenté l'industrie pharmaceutique." L'OMS a déclaré que toutes les licences étaient "mondiales, transparentes et non exclusives à tous les fabricants", et accessibles via le site web du C-TAP. Elle a souligné que les licences pourraient faire une réelle différence, soulignant que la première licence CSIC pour un test sérologique avait abouti à une sous-licence accordée à Biotech Africa pour développer sa technologie de diagnostic.