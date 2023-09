Deux experts d’une entreprise américaine spécialisée en Archéologie se trouvent depuis lundi dans la wilaya de Batna pour examiner l’état du mausolée numide d’Imedghassen, a indiqué, mardi, le directeur de la Culture et des arts, Abdelhak Amer Benrahou.

Ce responsable a précisé, dans une déclaration à l’APS, que les deux experts, Alessandra Peruzzetto et Stefano DeVito, qui travaillent pour une entreprise américaine spécialisée en Archéologie, sont en mission, du 28 au 30 août, dans le cadre de la coopération algéro-américaine en matière de vestiges historiques, pour évaluer l’état général de conservation du monument numide. Les deux experts, qui se sont rendus, dès lundi, sur le site du mausolée, situé dans la commune de Boumia (30 km de Batna), sont accompagnés de deux chercheurs du Centre national de recherche archéologique, a ajouté le directeur de la Culture.

Selon M. Benrahou, l’opération vise à "explorer les moyens les plus efficaces de restaurer et de réhabiliter le mausolée, et de comprendre les raisons de la détérioration de certaines part ies du monument".

La construction du mausolée royal numide d’Imedghassen remonte au 3ème siècle avant J.-C. La décision de classer cet imposant vestige avait été publiée au Journal officiel n 7 du 23 janvier 1968. Il figure également sur la liste des mausolées royaux, au niveau national, depuis 2002, a ajouté le même responsable. Il est à noter que le monument a été érigé sous la forme d’un cône de 19 mètres de haut, reposant sur une base circulaire d’un diamètre de 59 mètres et comportant 60 colonnes.

Il a été construit au moyen d’énormes pierres, polies avec précision, dont certaines portent des écrits et des dessins, comme l’ont prouvé des recherches archéologiques effectuées de 1858 à 1867, puis en 1873. Plusieurs tentatives de restauration y ont été menées entre 1972 et 1973.