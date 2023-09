Au total, 243 familles vivant dans des habitations précaires ont été relogées, lundi, dans des appartements neufs dans la commune d’Ain M’lila, un chef-lieu de daïra situé à 65 km à l’ouest d’Oum El Bouaghi.

Le wali d’Oum El Bouaghi, Samir Nefla, accompagné des autorités locales civiles et sécuritaires, a supervisé l’opération de déménagement de ces familles qui résidaient dans les localités de Fourchi et de Bir Benayad, non loin du chef-lieu de daïra.

Le wali a souligné, dans une déclaration à la presse à l’issue de l’opération de démolition des logements évacués et de transfert des familles concernées dans leurs nouveaux logements construits au quartier Soualhia, à Ain M’lila, que les habitations attribuées disposent de toutes les commodités nécessaires, comme l’électricité, le gaz et l’eau potable.

De plus, a ajouté le chef de l’exécutif local, de nouvelles infrastructures éducatives seront mises à la disposition des nouveaux résidents du quartier Soualhia, ainsi que des bus de transport urbain qui faciliteront leurs déplacements vers le centre de la ville d’Ain M’lila.

S’agissan t des opérations d’attribution de logement programmées à travers la wilaya, M. Nefla a fait savoir qu’à l’occasion de la célébration 69ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, en novembre prochain, d’autres quotas de logements seront distribués, dont plus de 1.000 LPL (logements publics locatifs) à travers les communes d’Ain Beïda et d’Ain M’lila