Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani a reçu, lundi, l'ambassadeur de la République du Chili en Algérie, Francisco Javier Berguno Hurtado, a indiqué un communiqué du Conseil.

M. Zaalani a affirmé, à l'entame de la rencontre, que l'Algérie "pays des libertés et des droits de l'Homme, l'une des principales références pour les mouvements de libération dans le monde et Mecque des révolutionnaires, poursuit sa lutte pour l'instauration du droit au développement pour tous les peuples", note la même source. De son côté, l'ambassadeur chilien a fait part de "la gratitude de son pays pour la solidarité spontanée et le fort soutien affiché par l'Algérie, dirigeants et peuple, aux réfugiés politiques chiliens qui ont choisi l'Algérie comme destination sûre, au lendemain du coup d'Etat du 11 septembre 1973, contre le gouvernement d'union populaire démocratiquement élu sous la direction du Président Salvador Allende".

A cette occasion, l'ambassadeur chilien a fait part de "démarches visant à ériger une stèle commémorative, en coordination avec les autorités officielles, sur le lieu de résidence des r éfugiés chiliens de l'époque, afin que le lieu reste témoin de la solidité du lien entre les deux peuples amis", relevant dans ce contexte "le rôle pivot de l'Algérie dans le rapprochement entre le Chili et l'Afrique".

"Les deux partis ont également échangé les points de vue sur les moyens de développer la coopération entre le CNDH et l'Institut chilien des droits humains (INDH), dont les missions se croisent avec celles de son homologue algérien".