Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a débloqué un montant record de 12,8 millions de dollars dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la sécheresse imminente causée par El Ni?o dans quatre pays d’Afrique australe, indique lundi l'ONU.

Ces fonds - les plus importants versés à ce jour - seront utilisés pour mettre en œuvre une série d’actions d’anticipation visant à préserver la vie et les moyens de subsistance de plus d’un demi-million de personnes.

Plus de 550.000 personnes en bénéficieront au Lesotho, à Madagascar, au Mozambique et au Zimbabwe. "Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas agir alors que nous savons déjà qu’une action précoce permet de sauver des vies et des moyens de subsistance", a déclaré dans un communiqué Menghestab Haile, Directeur régional du PAM pour l’Afrique australe.

"Le coût de l’inaction est élevé - à la fois en termes de difficultés rencontrées par les personnes vivant à la limite, mais aussi en termes de coûts plus élevés que les acteurs humanitaires et les gouvernements doivent payer s’ils réagissent aprè s l’événement", a-t-il ajouté.

Selon l’agence onusienne basée à Rome, El Nino devrait frapper à un moment où la région est déjà confrontée à un stress considérable, avec environ 47,4 millions de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire dans certaines parties de l’Afrique australe et centrale. "Nous sommes très inquiets. Les zones les plus vulnérables à l’impact d’El Ni?o sont celles qui ont enregistré des précipitations inférieures à la moyenne au cours de la dernière campagne agricole. Une autre mauvaise saison aggravera considérablement les disponibilités alimentaires", a ajouté M. Haile.