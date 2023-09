Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la Sûreté de wilaya de Guelma sont parvenus à saisir 1,401 kg de kif et à interpeller 3 individus suspects dans l’un des quartiers du chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué, lundi, à la cellule de communication de ce corps constitué.

La quantité de drogue a été saisie à la suite de l’interpellation et de la perquisition des domiciles des suspects qui commercialisaient la drogue dans le quartier "Fendjal", dans le centre de Guelma, a ajouté la même source, précisant que les policiers ont mis la main sur 16 plaquettes de chanvre indien et 41 morceaux de kif traité. Des dossiers judiciaires ont été constitués à l’encontre des suspects, âgés de 23 à 41 ans, qui ont été traduits devant les autorités judiciaires territorialement compétentes pour possession et commercialisation de drogue dans le cadre d’un groupe criminel organisé.