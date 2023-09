Les redevances dues à la Direction de distribution de Belouizdad (Alger), relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (filiale de Sonelgaz), auprès de ses clients ont dépassé les 2,3 milliards de dinars à juillet 2023, a indiqué lundi un communiqué de cette Direction qui a invité ses clients à régler leurs factures de gaz et d'électricité.

Ces redevances, indique la même source, concernent les ménages et les commerces (879,02 millions de DA) et les opérateurs et administrations publics (1.457,15 millions de DA). Cependant, la Direction s'est engagée à assurer la continuité de l'approvisionnement régulier en gaz et électricité, notamment durant l'été en dépit des pannes enregistrées sur les réseaux électriques du fait de la surconsommation.

"Ce cumul de dettes, qui ne cesse d'augmenter, entrave la réalisation de nos objectifs à l'instar de l'amélioration des services et de leur continuité, l'achèvement des différents investissements et projets relatifs au renouvellement et à la maintenance de nos réseaux électriques et nos conduits de gaz , outre la concrétisation des projets de raccordement des logements de différentes formules et l'impérative prise en charge des besoins et des préoccupations soumises par les citoyens, auxquelles nous accordons une importance majeure, en tant que jalon supplémentaire au soutien de l'économie nationale", a déploré la Direction.

De ce fait, la Direction appelle l'ensemble de ses clients à "faire preuve de compréhension, de civisme et de sens de responsabilité individuelle et collective en se présentant aux agences commerciales afin de régulariser leur situation en s'acquittant des redevances relatives à l'électricité et au gaz, dans le respect des délais impartis".

La Direction a aussi appelé ses clients à se renseigner et bénéficier des moyens de paiement électronique mis à leur disposition, notamment le e-paiement, le paiement à distance via le site web ou encore le prélèvement automatique du compte CCP.

Les clients peuvent également se rendre aux agences commerciales pour fixer un échéancier consensuel en fonction des factures impayées.