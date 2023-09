Les taux de croissance des économies arabes prévus pour 2023 et 2024 atteindraient respectivement 3,4% et 4%, a indiqué lundi un responsable du Fonds monétaire arabe (FMA).

S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence bancaire arabe 2023, qui se déroule à Riyad sous le thème "Perspectives économiques arabes à la lumière des changements internationaux", le directeur général et président du conseil d'administration de la FMA, Abdul Rahman bin Abdullah Al Humaidia a souligné la nécessité pour les gouvernements arabes d'accélérer leurs efforts pour développer une économie basée sur le numérique et la connaissance.

Il a noté que les pays arabes qui se sont rapidement remis des retombées de la COVID-19 sont ceux qui ont une économie numérique développée.

Il a également souligné l'importance d'intensifier les efforts pour développer le secteur financier et bancaire dans les pays arabes, accroître l'accès au financement et aux services financiers, renforcer les marchés de capitaux nationaux et promouvoir l'intégration financière régionale.

Selon ses propo s, le système bancaire arabe est mieux préparé à résister aux chocs et aux risques financiers et économiques grâce à l'amélioration de ses niveaux de liquidité et de solvabilité, ajoutant que les capacités de supervision bancaire ont été améliorées pour être conformes aux meilleures normes et pratiques internationales. Il a affirmé par ailleurs que le secteur bancaire des pays arabes est leur principale source de liquidité économique, avec des actifs totalisant quelque 4,1 billions de dollars, soit l'équivalent de 124 % du produit intérieur brut (PIB) combiné des pays arabes.

"Le secteur est globalement resté stable et capable de résister aux chocs en raison de ses bons niveaux des capitaux, de la qualité de ses actifs et de sa rentabilité, reflétant le rôle des banques centrales arabes dans le maintien de la stabilité financière, a-t-il ajouté, notant que le secteur bancaire arabe se distingue par sa solvabilité élevée, avec un ratio moyen d'adéquation des fonds propres atteignant 17,4% à fin 2022.