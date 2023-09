Le dollar américain grimpait mardi face à l'euro et la livre britannique, profitant de son statut de valeur refuge et de l'aversion pour le risque des investisseurs après un indicateur chinois décevant. Le billet vert prenait 0,43% à 1,0749 dollar pour un euro et 0,72% face à la livre à 1,2535 dollar pour une livre.

L'activité dans les services en Chine a progressé à un rythme moins soutenu en août, s'établissant à 51,8 points le mois dernier contre 54,1 en juillet, dans un contexte d'essoufflement de la reprise post-Covid dans la deuxième économie mondiale, selon un indice indépendant publié mardi.

Ces "données PMI décevantes ont mis en lumière les difficultés de l'économie chinoise et le manque d'impact des mesures de relance déployées par Pékin pour relancer la croissance", commente Ricardo Evangelista, analyste.