La startup "Efendi", spécialisée dans les services de livraison, opérant en Algérie et en Turquie via une application mobile, a obtenu lundi à Alger le concours national "pitch compétition" dédié à ce segment d'entreprises et qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et l'innovation. Cette compétition a été organisée par l'accélérateur public de startups Algeria-venture en collaboration avec l'association Global entrepreneurship network (GEN) Algérie.

"L'innovation, la maîtrise du projet notamment sur le plan financier, les possibilités d'évolution tout en captant d'éventuels investisseurs dans cette entreprise l'avenir", ont été les principaux critères de sélection de la meilleure start-up, a indiqué le membre du Jury Younès Grar, également expert en TIC.

La startup lauréate s’est vue attribuer une récompense financière de 100.000 dollars et représentera l'Algérie lors du Global Entrepreneurship Congress Africa (GEC+), prévu en mars 2024 en Afrique du Sud.

Cette compétition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant Algeria Venture à son homologue Sud-Africain "22 On Sloane" en vue de mettre en place "un écosystème entrepreneurial florissant et fournir aux startups algériennes une plateforme pour exposer leurs projets, accéder à un réseau international d'investisseurs et d'experts, et démontrer leur potentiel de croissance", indique-t-on auprès de l’accélérateur public algérien.

Dans une intervention à cette occasion, Yacine Chikhar, chef de département opérationnel à Algeria-venture, a souligné que cette initiative est destinée à mettre en avant la créativité et le talent des startups algériennes et l’écosystème dans lequel elles évoluent.

Il s’agit à travers ce concours de soutenir et de promouvoir l'innovation en Algérie en mettant en lumière les startups distinguées par leur créativité, leur viabilité commerciale et leur capacité à contribuer de manière substantielle à l'économie nationale, a ajouté le même responsable.

Les onze startups, qui étaient en lice pour le prix via des applications et autres solutions, opèrent dans une multitude de secteurs et niches à haute valeur ajoutée. Il s’agit notamment de la mobilité, la santé, la robotique, l’agriculture et l’aquaculture durables et les prestation de services dans l’immobilier.

Pour sa part, la vice présidente de l’association Global Entrepreneurship Network Algeria (GEN), Zafira Ouartsi, a mis l’accent sur le rôle de l’association dans l’encouragement de l’entrepreneuriat des jeunes à travers "des centaines de projets" dans l’accompagnement des startups, en leur offrant des programmes d'incubation, d'accélération et de mise en réseau et de développement de partenariats d'affaires.

Quant à la directrice des relations avec les partenaires de l’incubateur sud africain "22 On Sloane", Mahlatse Tolamo, elle a fait savoir que le congrès qu’abritera l'Afrique du Sud en mars 2024 sera "axé sur le continent et comment appuyer les jeunes entrepreneurs d’Afrique, et favoriser le partenariat et la coopération", à travers la mise en relation des startups africaines.

Cette conférence internationale verra la participation de plus de 1500 délégués, représentant notamment les startups, les PME, les investisseurs et autres décideurs. Divers secteurs seront également au centre de ce forum économique à l’image de l’énergie, la logistique, la santé, les fintech et le e-commerce, a-t-elle ajouté.