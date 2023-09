Le ministre de la Pêche et de la production halieutique, Ahmed Bidani, a annoncé, lundi après-midi depuis Jijel, le lancement, à partir de la semaine prochaine, d’une "opération majeure" de commercialisation directe des produits de la pêche et de l’aquaculture à des prix "compétitifs".

Après avoir écouté, au salon d’honneur de l’aéroport Ferhat-Abbas, un exposé sur la situation de son secteur dans la wilaya de Jijel où il a entamé une visite de travail de deux jours, le ministre a souligné que son département, en coordination avec la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, lancera dès la semaine prochaine une "opération majeure de commercialisation directe des produits de la pêche dans l’ensemble des ports du pays". M. Bidani a ajouté que cette opération permettra de fournir du poisson frais au citoyen à des prix compétitifs, à la faveur d’une vente directe du pêcheur au consommateur.

Une opération qui contribuera, a-t-il souligné, à "réduire les coûts des produits de la mer, à haute valeur nutritionnelle, au profit du consommateur au moment de la rentrée sociale".

Au cours de sa visite de travail, M. Bidani a inspecté les différents projets inscrits pour améliorer les services du port de Boudis, dans la commune de Jijel, où il a donné le coup d’envoi d’une opération de désenvasement du bassin de ce port à l’effet de faciliter le mouvement des navires de pêche, notamment deux nouveaux sardiniers d’une longueur de 14 mètres.

Le ministre s’est également enquis, in situ, de l’activité de construction, de maintenance et de réparation des bateaux de pêche, chalutiers et autres embarcations. Par ailleurs, à l’effet d’encourager les professionnels à développer leurs activités et à mieux les organiser dans un cadre coopératif professionnel, le ministre a remis des agréments à deux coopératives de pêche et d’aquaculture, avant d’écouter des préoccupations et des suggestions formulées par des professionnels en vue de promouvoir et de développer l’activité de pêche.

M. Bidani poursuivra sa visite de travail dans la wilaya de Jijel en inspectant, mardi plusieurs équipements relevant de son département ministériel.