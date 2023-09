La sélection algérienne masculine de volley-ball débutera sa participation à la 24e édition du Championnat d'Afrique des nations (3-14 septembre), face au Burundi mardi (10h00) au complexe olympique du "Cairo Stadium".

Versé dans la poule A, le Six national enchainera mercredi (18h00) face à l'Egypte, qui a battu le Burundi (3-0 : 25-11, 25-08, 25-10), dimanche pour le compte de la 1ere journée de compétition.

Cette 24e édition du Championnat d'Afrique des nations, enregistre la participation de 15 pays répartis en quatre poules (A, B, C, D). Les quinze équipes se qualifieront aux huitièmes de finale du tournoi, prévus vendredi.

La Tunisie tenante du trophée a hérité de la poule B avec le Mali, la Tanzanie et le Tchad. Les deux autres poules du tournoi continental sont composées du Cameroun, du Kenya, du Ghana et de la Libye pour la poule C, alors que la poule D regroupe le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Gambie. La dernière édition du Championnat d'Afrique des nations masculin, disputée en 2021 au Rwanda, avait été remportée par la Tunisie devant le Cameroun (3-1).

Point du groupe A :

Classement : Pts J

1. Egypte 3 1

2. Burundi 0 1

3. Algérie -- --

Déjà jouées / 1ere journée :

Egypte - Burundi (3-0 : 25-11, 25-08, 25-10)

Exempte : Algérie

Reste à jouer / 2e journée (mardi 5 septembre) :

Burundi - Algérie (10h00)

Exempte : Egypte

3e journée (mercredi 6 septembre) :

Egypte - Algérie (18h00)

Exempte : Burundi.

NB : toutes les équipes sont qualifiées aux huitièmes de finale.