Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a appelé mercredi à Oum El Bouaghi les investisseurs privés à "multiplier la production des produits pharmaceutiques pour réduire la facture des importations".

Présidant l’inauguration d’une usine de production des réactifs médicaux dans la commune d’Ain M’lila, le ministre a exhorté les responsables de cette unité productive à aller vers le système de production de 3x8 pour augmenter les capacités productives et contribuer à l’autosuffisance.

A l’occasion de l’inauguration dans la même commune d’une entreprise de fabrication de médicaments anti-cancer dont la réalisation a mobilisé un investissement de 5,4 milliards DA, M. Aoun a félicité le propriétaire de l’entreprise pour cet acquis et l’a invité à inscrire le plus grand nombre possible de médicaments en 2025 pour approvisionner les pharmacies centrales.

Le ministre a assuré à l’occasion que l’Etat poursuivra son soutien aux investisseurs privés et restera à leur côté en leur offrant toutes les facilités et en les accompagnants pour lever toutes les entraves qu’ils rencontrent.

Dans la commune d’Ouled Kacem, le ministre a également donné le coup d’envoi d’une opération d’exportation d’une cargaison de 1,5 millions unités de gants médicaux et chirurgicaux vers la Mauritanie, exprimant sa satisfaction des efforts déployés par cette entreprise privée de fabrication des gants médicaux et espérant que la Mauritanie constituera la porte aux entreprises algériennes pour élargir leurs exportations vers l’Afrique. Dans un point de presse au terme de sa visite de la cimenterie de Sigus du groupe public GICA, le ministre a appelé les responsables de l’entreprise à se mobiliser pour protéger l’environnement et veiller à préserver la santé des citoyens et la nature contre la pollution.

Auparavant, le ministre s’est enquis dans la commune d’Oum El Bouaghi des conditions de travail aux moulins de Sidi R’ghiss relevant du groupe Agrodiv et a écouté les préoccupations des travailleurs.

Le ministre a entamé sa visite de travail dans la wilaya d’Oum El Bouaghi en se rendant vers l’entreprise publique de fabrication des cabines sahariennes d’Ain M’lila où il a suivi un exposé sur le secteur industriel dans la wilaya avant de s’enquérir du fonctionnement de cette entreprise.