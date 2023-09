Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a présidé, dimanche au siège du ministère, une cérémonie de distinction des membres de la 27e mission médicale chinoise, au terme de leur mission accomplie dans différentes wilayas du pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de la cérémonie de distinction à laquelle a assisté l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, M. Li Jian, le ministre s'est félicité du "niveau des relations unissant les deux pays dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne le secteur de la santé", rappelant à cette occasion que la 1e mission médicale chinoise en Algérie remonte à soixante ans.

M. Saihi a, en outre, exprimé le souhait de voir ces relations se consolider à l'avenir, à travers l'établissement de grands projets dans le cadre des investissement, à l'instar de " la proposition de création d'une académie sino-algérienne de médecine". Le ministre a salué "le niveau et le degré de développement atteint par la médecine en Chine, ce qui l'érige ainsi en destination de prédilection pour l'Algérie afin d'éta blir des projets de coopération et de partenariat dans ce domaine", relevant que "la nouvelle mission médicale chinoise en Algérie sera accueillie dans 20 jours, avec une nouvelle équipe composée de 81 médecins, spécialistes et paramédicaux. M. Saihi a tenu à affirmer que la visite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République populaire de Chine, en juillet dernier "revêt plus d'un sens, notamment que la République de Chine est un pays ami et un partenaire important".

A cette occasion, le ministre de la Santé a exprimé ses remerciements à la mission médicale chinoise pour leurs contributions au profit des malades algériens, à travers l'ensemble des hôpitaux dans lesquels ils ont exercé tout au long de deux années de leur séjour, ajoute le communiqué.

Le ministre lui a également remis, en compagnie de l'ambassadeur chinois, des attestations d'honneur en reconnaissance des grands efforts consentis, du travail continu accompli et de sa contribution précieuse pour prodiguer des soins dans notre pays, très appréciée par la population et leurs collègues parmi les professionnels de la santé algériens.