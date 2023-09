Au total 123 nouveaux enseignants titulaires de doctorat et de magister ont été recrutés à l’université Ammar Thelidji de Laghouat, a-t-on appris dimanche auprès du rectorat.

Intervenant en application des instructions des pouvoirs publics portant placement des titulaires de diplômes de magister et de doctorat, cette opération d’embauche permettra d’atteindre un ratio d’encadrement d’un (1) enseignant pour 25 étudiants dans les filières littéraires et sciences humaines, et d’un autre d’un (1) enseignant pour 15 étudiants dans les spécialités techniques, a souligné le recteur de l’université de Laghouat, Pr. Djamel Benbartal.

De même, cette opération devra contribuer indubitablement au perfectionnement de l’acquisition pédagogique et le développement des capacités cognitives chez les étudiants, a indiqué le même responsable.

Dans ce cadre, M. Benbartal a fait part d’un programme de perfectionnement et de formation psychopédagogique au profit des nouvelles recrues, en sus d’un stage de formation en langue anglaise.

Approchés par l’APS, de nombreux enseignants , nouvellement nommés, se sont félicités de l’opération de recrutement , à l’instar de l’enseignant Abdelhafid Mansouri qui s'est dit "déterminé, après avoir signé son procès-verbal d’installation, à accomplir sa mission et de transmettre son expérience aux étudiants".

Pour sa part, Melle. Habbati Nosseiba, nouvellement recrutée, a confié "avoir longuement attendu cette décision depuis son obtention de son doctorat".

L’université Ammar Thelidji de Laghouat accueille près de 30.000 étudiants, encadrés de près de 1.300 enseignants, tous grades et filières confondus.