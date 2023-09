La commission chargée de l'élaboration d'un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du Plan national jeunesse (2020-2024), qui sera soumis au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la fin de l'année en cours, a été installée samedi à Alger.

Présidant la cérémonie d'installation, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a précisé que cette commission examinera l'état de mise en œuvre du Plan national jeunesse par les secteurs concernés et formulera des propositions et des recommandations à ce propos avant l'élaboration du rapport final d'évaluation qui sera soumis au président de la République à la fin de l'année en cours. M. Hidaoui a, à cet égard, rappelé que le président de la République avait insisté, lors de la récente audience qu'il lui avait accordée, sur la nécessité de prendre en charge les préoccupations et les ambitions des jeunes.

La commission installée se compose de 22 membres, répartis à travers cinq (5) sous-commissions, qui examineront, en coordination avec les secteurs concernés, l'état de mise en œuvre du Plan national jeunesse dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, de la citoyenneté et de la participation aux affaires publiques, de la culture, du sport, de l'information et de la communication et de la recherche scientifique, a fait savoir le président du CSJ.

Et d'ajouter que les membres de cette commission se pencheront également sur les difficultés auxquelles ont pu se heurter les secteurs concernés dans la mise en œuvre de ce plan national, et ce, en vue de formuler des propositions et des recommandations à ce propos avant l'élaboration du rapport final d'évaluation qui sera soumis au président de la République à la fin de l'année en cours.

M. Hidaoui a, par ailleurs, évoqué les différentes activités menées par le CSJ en 2023 et sa méthodologie pour la prise en charge des préoccupations des jeunes.