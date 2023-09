Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a reçu, jeudi à Alger, le président du Comité populaire de la province vietnamienne de Diên Biên, Lê Thành Dô, et la délégation qui l'accompagne dans sa visite en Algérie dans le cadre du renforcement des relations de coopération décentralisée avec la wilaya de Batna, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis à la délégation vietnamienne de "prendre connaissance des missions du ministère et de l'intérêt accordé par l'Etat à la protection sociale des moudjahidine et des ayants droit et à la préservation de la mémoire nationale", précise le communiqué.

Les deux parties ont mis en avant "le niveau des relations historiques étroites entre les deux pays amis qui remontent à la lutte commune des deux peuples pour le recouvrement de leur liberté et de leur souveraineté".

A cette occasion, M. Rebiga a insisté sur "l'importance de mettre à profit le legs historique commun au service du renforcement et du développement des relations d'amitié et de coopération, notamment dans le domaine de la protection des moudjahidine et des anciens combattants, de la préservation des lieux historiques comme les musées, les sites et monuments historiques, et de la promotion du tourisme historique".

Le ministre a, à cet égard, souligné "l'intérêt que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la mémoire des amis de la Révolution algérienne et à la transmission de ce message historique noble aux générations montantes".

Pour sa part, M. Lê Thành Dô s'est félicité de "la solidité des relations algéro-vietnamiennes", saluant l'accord de jumelage et de coopération entre la wilaya de Batna et la province de Diên Biên, qui est de nature à "renforcer les relations de coopération bilatérale dans les domaines économique, social et culturel et en matière de préservation de la mémoire nationale".

Pour rappel, M. Lê Thành Dô a visité certaines structures du ministère, dont le Centre des Archives et le Centre informatique pour s'enquérir des modalités de traitement informatisé des dossiers du secteur, conclut le communiqué.