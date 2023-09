La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati, prendra part à la reprise des travaux de la 14ème session de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), prévue du 4 au 8 septembre à Vienne (Autriche), relative au recouvrement d'avoirs et à l'examen d'application des clauses de la Convention, indique, dimanche, l'Autorité dans un communiqué.

Mme Mousserati "prendra part, du 4 au 8 septembre 2023 à Vienne, en compagnie des membres de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, aux travaux de la reprise de la 14ème session du Groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi qu'aux travaux du Groupe de travail intergouvernemental ouvert sur le recouvrement d'avoirs", note la même source.

La responsable participera également "à la réunion intergouvernementale d'experts à composition non limitée pour le renforcement de la coopération internationale au titre de la Convention", l it-on dans le communiqué.

Ces réunions porteront sur "l’examen de l'application de la Convention, de la performance du mécanisme d’examen et du suivi de l'application des résultats de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les questions et les mesures de prévention et de lutte contre la corruption", précise l'Autorité.

"Les efforts déployés par l'Algérie pour le renforcement de la coopération internationale seront également passés en revue, ainsi que son engagement dans l'application de la Convention, notamment à travers le lancement de la première stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption 2023-2027", conclut le communiqué.