Trois-cent-six (306) nouveaux maîtres-assistants (classe B) titulaires de diplômes de magistère et de doctorat ont signé, dimanche, leurs procès-verbaux (PV) d'installation à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) d'Alger.

A cette occasion, le recteur de l'USTHB, Djamel Eddine Akretche, a fait savoir que "cette opération intervient en application de la décision du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, concernant le recrutement des titulaires de diplômes de magistère et de doctorat", affirmant que ça contribuera à la promotion de la qualité de l'enseignement dans cet établissement.

Et d'ajouter que les "nouveaux enseignants titulaires de diplômes de magistère et de doctorat, non salariés, renforceront le staff de l'université à travers ses neuf (09) facultés, notamment après le départ en retraite de 200 enseignants durant les deux dernières années".

Selon M. Akretche, les nouveaux enseignants "seront formés pour une année, dans divers domaines, par la cellule de formation avant d'être éva lués puis titularisés".

L'USTHB comprend 55.000 étudiants dans diverses disciplines scientifiques et technologiques, dont 9.500 nouveaux bacheliers.

En outre, l'université a formé 6.500 porteurs de master et 4.000 licenciés.

Pour rappel, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé, récemment, le recrutement de près de 8.000 maîtres-assistants de classe B, titulaires de diplômes de magistère et de doctorat, au niveau des différents établissements universitaires, soulignant que cette démarche visant à éradiquer le chômage chez les porteurs de ces diplômes reflète le grand intérêt que porte l'Etat à cette catégorie.

Baddari visite l'Université d'Alger 1

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a effectué dimanche une visite à l'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkheda", parallèlement à la tenue de la Conférence régionale des universités du Centre (CRUC), a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a effectué dimanche une visite à l'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkheda", parallèlement à la tenue de la Conférence régionale des universités du Centre (CRUC), qui s'est déroulée en présence des recteurs des établissements universitaires, des directeurs des œuvres universitaires (DOU) du Centre et des représentants d'enseignants, de travailleurs et d'organisations estudiantines", précise le communiqué. Cette visite, ajoute la même source, "intervient à la veille de la reprise des enseignants et de la signature par les enseignants nouvellement recrutés des procès-verbaux d'installation".