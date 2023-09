Une distance longue de 57 kilomètres de pistes d’accès agricoles a été réalisée, l’année courante dans les différents périmètres et zones agricoles de la wilaya de Touggourt, a-t-on appris dimanche auprès de la conservation locale des forêts (CF).

Inscrite au titre du programme de développement rural, cette opération, suivie d’une autre en cours de réalisation de six (6) kilomètres, vise le désenclavement de ces régions et l’ouverture des accès d’intervention pour les services des forêts et de la protection civile , a-t-on expliqué .