Le quatrième Festival du Film Méditerranéen de Annaba annonce la sélection d'une soixantaine de films pour la compétition dans sa quatrième édition prévue 3 au 9 novembre prochain, au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi, après quatre années d'absence, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Coordonnée sous le slogan, "Nouvelle Vision", la quatrième édition de ce Festival aspire à apporter un nouveau regard, une nouvelle vision qui puisse "relever les défis du cinéma à l’échelle mondiale".

"Nous avons décidé de faire de cette nouvelle édition une occasion pour donner une véritable dimension internationale à ce festival à travers notamment l'ouverture d’un débat avec des producteurs nationaux et internationaux", a indiqué le commissaire du festival, Mohamed Allal. Les inscriptions des postulants à ce grand événement international se poursuivent jusqu’au 31 août, et comptent jusqu'à maintenant, "pas moins de 2000 films reçus". Parmi ces films issus du bassin Méditerranéen et d'ailleurs, seulement une soixantaine, seront sélectionnés en compétition dans l'une des trois catégories officielles.

La nouvelle vision du cinéma méditerranéen devant être reflétée, plusieurs changements organisationnels sont prévus, notamment la substitution du trophée "Annab d’Or" (Jujubier d’or), par le prix "La Gazelle d’Or". Le festival dédiera une large session de formation à travers divers masters-class sur les métiers du cinéma en faveur des jeunes amateurs du 7e art, en partenariat avec l’Institut Supérieur des Métiers des Arts du Spectacle et de l'Audio-Visuel de Bordj El Kiffan (ISMAS) ainsi que nombre d'associations. Après une première édition tenue en 1986, le Festival du Film Méditerranéen d’Annaba a repris de 2016 à 2018, pour revenir à nouveau en novembre 2023.