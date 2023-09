La police en Ouganda a affirmé dimanche avoir déjoué une attaque à la bombe contre une cathédrale dans la capitale Kampala et arrêté l'homme soupçonné d'avoir voulu activer l'engin explosif parmi les fidèles. Des centaines de personnes ont été évacuées de la cathédrale après que l'homme a tenté d'y entrer avec un engin explosif, a indiqué un porte-parole de la police, Patrick Onyango.

"Nous avons procédé à une détonation contrôlée de l'engin explosif improvisé composé de clous, d'une batterie de moto, d'un chargeur et d'un combiné téléphonique qui devait être utilisé lors de l'attaque", a-t-il déclaré. Il a indiqué que la police avait pisté cet homme de 28 ans après avoir reçu un renseignement sur une possible attaque dans un lieu de culte, et avoir découvert une bombe dans son sac à dos lors de son arrestation. La police est à la recherche de trois autres hommes, le suspect ayant indiqué qu'il pourrait avoir eu des complices.