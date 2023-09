Les autorités britanniques ont enregistré 872 arrivées de migrants ayant traversé la Manche sur de petites embarcations pour la seule journée de samedi, un record depuis le début de l'année du fait d'une météo favorable.

Au total, plus de 21.000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni par ce biais depuis le début de l'année, un nombre qui suggère une légère baisse de rythme par rapport au plus de 45.000 arrivées détectées l'an dernier, selon le bilan quotidien publié par le gouvernement.

Samedi, 54 migrants ont aussi été secourus dans le détroit du Pas-de-Calais par les secours français et déposés au port de Boulogne-sur-Mer, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Les naufragés avaient signalé une panne moteur de leur embarcation, mais celui-ci s'est ensuite "remis en marche" avec deux personnes à bord "qui ont repris leur route", a-t-elle détaillé.

L'été reste la période la plus propice pour ces traversées périlleuses et le mois d'août a connu un record mensuel, avec plus de 5.300 personnes arrivées sur une centaine de petits bateaux. Plus de 100.000 personnes ont traversé la Manche sur des petites embarcations à partir de la France depuis que le Royaume-Uni a commencé à comptabiliser ces arrivées en 2018.