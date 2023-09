Le secteur de l’Education nationale de la wilaya de Mostaganem s’est renforcé par 27 nouvelles structures de soutien à la restauration scolaire, au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Il s’agit de neuf nouvelles cantines scolaires et 18 autres en préfabriqués dont sont dotées des écoles primaires, devant offrir des repas chauds aux élèves dès le premier jour de la rentrée scolaire. Les services de la wilaya ont souligné que le nombre des écoles primaires devant présenter des repas chauds aux élèves à longueur d’année a atteint 459 pour un total de 472 écoles, soit un taux de 97%. Environ 130.000 élèves bénéficieront de ces repas chauds, en attendant l’élargissement de l’opération pour toucher le restant des écoles primaires, au nombre de 13, où la restauration scolaire se limite à un repas froid, selon la même source.

Les services de la wilaya ont souligné que les écoles primaires qui se situent au niveau des zones rurales enclavées sont couvertes en totalité par un programme alimentaire scolaire sous forme de repas chaud. En pl us de ces structures du cycle primaire, la rentrée scolaire verra la réception de 4 internats dans les communes de Mesra, Khadra, Achaacha et Souaflia. Dans le cadre du programme de la santé scolaire, il est prévu, cette année, la mise en service de deux unités de dépistage et de suivi médical (UDS) au niveau du CEM "Abadlia Baghdad" dans la commune d’Aïn Nouissy et au CEM "Benkhedda Charef" à El Khedaïlia, localité relevant de la commune de Bouguirat, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, le taux de couverture du transport scolaire dans la wilaya de Mostaganem a atteint 89%, soit un total de 37.850 élèves bénéficiaires pour un parc constitué de 165 bus, qui sera renforcé par 10 autres autobus financés sur budget de la wilaya pour la prise en charge du taux restant, a-t-on assuré.