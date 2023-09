L'opération d'extinction des feux de forêt se poursuit dans plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, a indiqué dimanche le dernier bilan des services de la Protection civile. De nombreux feux de forêt ont été enregistrés dans les wilayas de Souk Ahras, Médéa, Sétif, Jijel, El Tarf et Tizi Ouzou, où les opérations d'extinction se poursuivent. Les unités de la Protection civile continuent de circonscrire plusieurs feux de forêt, notamment au niveau de Mechta Sidi Abdallah dans la commune de Machroha (Souk Ahras), de la localité Menasria dans la commune de Tizi Mahdi (Médéa), du lieu-dit Ain El Hasba dans la commune d'Ain Roua (Sétif), de Mechta Achira dans la commune de Salma Benziada (Jijel) et de la forêt d'Aïn Ramoul (El Tarf).

A Tizi Ouzou, des opérations d'extinction se poursuivent dans les forêts du village de Zaknoun dans la commune de Ouacif, du village d'Ibahlal dans la commune de Tirmitine, des villages de Zoubga et Menacera dans la commune d'Illilten, ainsi que dans le village de Mansourah à Beni Ziki.