La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, s'est félicitée lundi de "discussions très productives et substantielles" avec les dirigeants chinois à l'issue d'une visite dans le pays, première étape de sa tournée asiatique.

Le FMI a abaissé en juillet sa prévision de croissance mondiale pour 2023, mais prévoit toujours 5,2% de hausse du PIB pour la Chine, en phase avec l'objectif du gouvernement chinois "d'environ 5%".

La croissance de la deuxième économie mondiale s'est toutefois essoufflée au cours des derniers mois, en raison d'une chute de la consommation, du chômage élevé des jeunes et d'une crise de la dette dans l'immobilier. "Nous avons eu des discussions très productives et substantielles avec les dirigeants chinois", a indiqué lundi dans une vidéo publiée sur X (nouveau nom de Twitter) la directrice générale du FMI.

Elle cite notamment ses rencontres avec le Premier ministre Li Qiang, le vice-Premier ministre He Lifeng (chargé des questions économiques et financières), le gouverneur de la banque centrale Pan Gongsheng et le ministre des Fin ances Liu Kun. Les discussions ont porté "sur l'état de l'économie mondiale et sur l'évolution de la situation en Chine", a souligné Mme Georgieva. "Nous avons parlé des mesures prises par le gouvernement chinois pour atteindre l'objectif d'une croissance d'environ 5% cette année. C'est important pour la Chine, c'est important pour le monde. Cela représente un tiers de la croissance mondiale." Mme Georgieva a également rencontré à Shanghai l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff, désormais présidente de la Nouvelle banque de développement, institution basée dans la capitale économique chinoise et dont la création a été proposée par les pays des Brics.