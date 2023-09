Les exportations tunisiennes ont connu une croissance de 11,1% au cours des sept premiers mois de l'année en cours, pour se situer à 36,1511 milliards de dinars tunisiens (DT) (11,6911 milliards de dollars), a révélé samedi, Dorra Borji, directrice générale du commerce extérieur au ministère du Commerce. Lors d'un point de presse à Tunis, la responsable a affirmé que "l'Union européenne conservait sa position de partenaire le plus important de la Tunisie".

D'après la responsable, les importations ont accusé une ''légère'' hausse de 0,3% pour atteindre 46,3794 milliards de DT (14,8494 milliards de dollars) et le ratio des exportations, couvrant les ressources, a progressé de 7,6 points pour atteindre 77,9% contre 70,3%.

Et d'ajouter que le déficit commercial a diminué de 3,4952 milliards de DT (1,1184 milliard de dollars) pour atteindre 10,2283 milliards de DT (3,273 milliards de dollars), contre 13,7235 milliards DT (4,3915 milliards de dollars).

A noter que le déficit commercial énergétique représente environ 55% du déficit commercial total du pays. Du côté du secteur de l'énergie, le déficit commercial a baissé pour atteindre 4,5268 milliards DT (1,4486 milliard de dollars). Au volet des exportations, les industries mécaniques et électriques étaient en haut du tableau de la croissance suivies de celle du textile, de l'habillement et du cuir en deuxième position, avec des parts respectives de 46,3% et 20,0%.

L'Union européenne maintient sa position de partenaire économique le plus important de la Tunisie, s'accaparant de 71,4% des exportations totales et 43,8% des importations totales.