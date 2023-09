Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé la nécessité d'accompagner les entreprises publiques activant dans le domaine des cultures stratégiques et de faciliter leur accès à tous les avantages accordés par l'Etat, indique un communiqué du ministère. M. Henni s'exprimait lors d'une rencontre de coordination tenue samedi au siège du ministère avec les représentants de l'entreprise Cosider-Agrico, filiale du groupe public Cosider, de l'entreprise Agro-Alimentaire-Activité "3A SPA", filiale du groupe Sonatrach, de la société Global-Agri-Food, filiale du groupe Madar holding et du Groupe Agrodiv, en présence du directeur général de l'Office national des terres agricoles (ONTA), du directeur général de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) et du représentant du Bureau national des études de développement rural (BNEDER).

A cette occasion, le ministre a souligné "l'importance d'un accompagnement effectif de ces entreprises pour leur permettre d 'exploiter la plus grande partie des surfaces agricoles octroyées, notamment en ce qui concerne l'émission des contrats de concession et des ressources hydriques, et ce en coordination avec tous les secteurs concernés en vue de leur permettre de bénéficier de tous les avantages accordés par l'Etat".

La rencontre s'inscrit dans le cadre du développement de l'agriculture dans les wilayas du sud du pays, "en donnant des orientations et en examinant toutes les voies pour parvenir aux objectifs tracés par le secteur afin d'augmenter la production céréalière et développer les autres filières stratégiques en vue de réduire la facture d'importations". A cet effet, le ministère a consacré "des surfaces importantes pour ces entreprises, vu leur potentiel et expérience dans le domaine agricole, notamment en matière de cultures stratégiques (production de blé, de maïs, de tournesol et de légumineuses)", conclut le document.