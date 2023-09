Les épreuves du premier festival international des échecs de la ville d’Oran en jeu blitz, ont débuté dimanche au niveau de la Bibliothèque régionale "Bakhti Benaouda" d'Oran.

Cette manifestation de sports de six jours, organisée par le club amateur des échecs "La Relève d’Oran" en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports d’Oran et la Fédération algérienne des échecs, enregistre la participation de 150 échephiles dames et messieurs dont quatre Tunisiens et un Mauritanien.

La direction de ce festival, homologué par la Fédération internationale des échecs (Fide), est assurée par Benyamina Ali, arbitre principal, assisté de douze arbitres fédéraux.

La manifestation sportive se déroule selon le système suisse en neuf rondes jeu rapide, à la cadence de 3 minutes plus de deux secondes par coup joué homologué par la Fédération internationale des échecs.

Les organisateurs ont prévu, en marge de ce festival international, des visites à des lieux pittoresques et historiques de la ville d’Oran.