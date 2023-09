Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a souligné vendredi la nécessité de mettre en œuvre la résolution sur la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale pour que l'ONU soit "plus productive et plus efficiente" à l’avenir.

En sa qualité de coordonnateur du Groupe des Pays non-alignés (PNA), le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Amar Bendjama s’est adressé à l’Assemblée générale de l’ONU au nom du Mouvement des PNA sur la question de la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale.

M. Bendjama a souligné la nécessité de mettre en œuvre la résolution sur la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale pour que l’ONU soit "plus productive et plus efficiente" à l’avenir, rappelant que ce texte est le résultat de consultations "inclusives, transparentes et intenses".

Le diplomate algérien a qualifié d’"ambitieuse" la résolution adoptée cette année, et estimé qu’elle contenait des "progrès significatifs" sur de nombreuses questions importantes, notamment en ce qui con cerne le renforcement du Bureau de la présidence de l’Assemblée générale, et la réaffirmation du rôle de l'Assemblée générale. Le représentant permanent de l’Algérie a indiqué, par ailleurs, que le Mouvement des PNA se félicitait des progrès accomplis pour accroître l’efficience et l’efficacité des travaux de l’Assemblée générale en allégeant son ordre du jour ainsi que des innovations récentes concernant les méthodes de travail du Groupe de travail spécial. Il a, en outre, appelé à maintenir et renforcer les progrès réalisés dans le processus de sélection et de nomination du Secrétaire général, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer l'équilibre en termes de parité hommes-femmes et la représentation géographique lorsqu’il s’agit de la sélection et de la nomination du meilleur candidat possible au poste de Secrétaire général, et aux autres postes clés des Nations unies.

En conclusion, M. Bendjama a souligné que la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale "est un processus politique et non pas seulement une question de procédure" et vise principalement à renforcer le rôle de l'Assemblée générale en tant qu’organe principal de délibération, de représentation et de décision.