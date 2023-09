Les autorités de la wilaya de Guelma viennent de lancer une plateforme numérique destinée à recenser les jeunes initiateurs de startups pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, a indiqué, samedi, la directrice de wilaya des transmissions nationales, Amel Rezaïguia.

Les autorités de la wilaya souhaitent collecter, à travers cette plateforme numérique, toutes les informations sur les jeunes porteurs de projets innovants afin de les accompagner et de les rapprocher des secteurs administratifs liés à leur domaine d’activité, a précisé cette responsable, dans une déclaration à l’APS, notant que la plateforme est ouverte aux jeunes détenant des idées et des projets innovants, qu’ils aient obtenu ou non le label startup, ou qui n’ont pas encore réalisé leur projet. Mme Rezaïguia a ajouté que les jeunes entrepreneurs peuvent remplir toutes les cases de la plateforme numérique, et qui comprend leurs noms, le domaine d’activité de leur projet innovant et le lieu prévu pour le projet (ou le secteur administratif qui y est lié).

La même responsable a déclaré qu’à l’issue du processus de recensement et de collecte de toutes les informations relatives aux entrepreneurs innovants, des réunions de coordination seront organisées entre les jeunes directeurs de startups et les administrations dont l’activité leur est directement liée. Elle a également noté que ce processus fournira des "cadres de coordination efficaces" pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans la concrétisation de leurs idées innovantes sur le terrain. La wilaya de Guelma a mis en place, en début d’année, en plus de l’atelier que préside la directrice de wilaya des transmissions nationales, une dizaine d’autres ateliers pluridisciplinaires pour créer une dynamique de développement.

Chacun de ces ateliers regroupe des représentants des secteurs administratifs et des élus des assemblées locales élues.