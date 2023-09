L’utilisation du tramway de la ville de Mostaganem durant la saison estivale en cours a connu une hausse de près de 80 %, a-t-on appris samedi de la Société d’exploitation et de la maintenance des tramways Algériens (SETRAM).

Un communiqué du service d’exploitation de l’unité opérationnelle de Setram de Mostaganem a indiqué que le tramway de la ville, dont la mise en service commercial a commencé au mois de février dernier, est devenu rapidement un moyen de transport très utilisé par les citoyens dans leur déplacement, enregistrant environ 10.000 usagers quotidiennement avant la saison estivale.

Durant la saison estivale courante et avec la grande affluence d’estivants sur la wilaya de Mostaganem, une croissance de 80 % du nombre d’usagers du tramway est enregistrée pour atteindre plus de 18.000 passagers, a-t-on fait savoir.

Afin de répondre à une demande sans cesse croissante pour ce mode de transport moderne au cours de cette période allant du mois de juin à août derniers, la Setram a prolongé les heures d’exploitation du tramway depuis tôt la matinée jusqu’à une heure tardive de la nuit (environ 2 heures du matin), mettant en service la station de la façade maritime de la localité de "Salamandre", a ajouté le même communiqué.

Il s’agit d’un nouveau bond en avant dans l’utilisation du tramway de la ville de Mostaganem dans les déplacements professionnels, récréatifs et touristiques des citoyens, après ceux enregistrés au cours du mois sacré du Ramadhan, a-t-on indiqué. En parallèle, l’unité opérationnelle de Setram de Mostaganem a lancé une campagne de sensibilisation et d’orientation des usagers du tramway, le long du corridor qui comprend deux tracés, reliant le front de mer de Salamandre au pôle urbain de Kharouba passant par le centre-ville et la gare terrestre de transport de voyageurs à la cité "5 juillet 1962", sur une distance totale de 14 kilomètres.