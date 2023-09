Les travaux de réalisation de 186 logements promotionnels aidés (LPA-nouveau programme) ont été lancés dernièrement dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris samedi auprès de la direction du logement.

Il s’agit de 80 logements au niveau du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" à Misserghine, 70 logements similaires à Gdyel et 30 autres à Mers El Hadjadj, a indiqué la même source.

Les travaux de ce programme de logements ont été confiés à trois entreprises, auxquelles ont été données des instructions pour renforcer les chantiers à raison de trois équipes (3x8) pour livrer les projets dans les délais impartis.

A noter que les délais ont été fixés entre 18 et 24 mois au maximum.

Les représentants des services de la direction du logement de la wilaya ont effectué une sortie sur les trois sites en question pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux qui sont actuellement en phase de terrassement et de pose des réseaux primaires et secondaires et des fondations, selon la même source, qui a fait savoir que le nouveau programme de cette formule dans la wilaya d’Oran est estimé à 5.050 logements.

A rappeler que 320 logement s promotionnels aidés (ancien et nouveau programmes) dans les communes de Bir El Djir, d’Arzew et d’Ain El Turck ont été attribués durant l’année en cours, de même que 2.549 logements publics locatifs (LPL).

En outre, il a été procédé au relogement de plus de 330 familles, qui vivaient dans des bidonvilles de la ville d’Oran et au niveau des communes de Bir El Djir et d’Es-Sénia, dans des nouveaux logements à Oued Tlélat.