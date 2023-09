Des préparatifs tous azimuts sont en cours dans la wilaya de Constantine afin de réussir

la rentrée scolaire 2023-2024 .

A l’approche de la rentrée scolaire un plan d’action "accéléré" a été instauré par les autorités locales pour permettre la réception de l’ensemble des opérations de construction, de réhabilitation, d’équipement et de nettoyage d’établissements scolaires à travers toutes les communes, selon les services de la wilaya.

A ce titre, la même source a indiqué que le secteur local de l’éducation sera renforcé à la prochaine rentrée scolaire par 10 nouveaux groupes scolaires réalisés dans les communes de Constantine, Didouche Mourad et Ain Abid en plus de 5 nouvelles écoles primaires à la circonscription administrative Ali Mendjeli et 6 classes d’extension à Ouled Rahmoune et à la ville Ali Mendjeli et à Ibn Ziad, ainsi que 4 nouvelles cantines scolaires.

Dans le palier moyen, il est prévu l’entrée en service de 5 collèges d’enseignement moyen CEM implantés à Ain Nehas, Ain Abid, Didouche Mourad, à la circonscription administrative Ali Mendjeli et à la localité Retba, selon les inform ations recueillies auprès de la même source.

S’agissant du palier secondaire, la même source a fait état de l’ouverture de 2 lycées en plus de 3 salles de sport ce qui va permettre, a ajouté la même source d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves.

Selon la même source, des instructions fermes ont été données récemment par le wali Abdelkhalek Sayouda à l’effet d’accélérer la cadence des travaux de réalisation au niveau des établissements non achevés encore, en appliquant le système 3 fois 8 pour être au rendez-vous.

En ce qui concerne l’entretien et la réhabilitation des établissements scolaires, les services de la wilaya ont rappelé qu’une enveloppe financière de l’ordre de 330 millions DA a été puisée du budget de wilaya pour la mise à niveau (réparation de l’étanchéité, peinture, rénovation de réseaux d’assainissement et renforcement du chauffage) de plusieurs écoles primaires réparties à travers les différentes communes de la wilaya.

Le wali a instruit les responsables de la direction locale de l’éducation et les Assemblées populaires communales APC à l’effet de prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour assurer des repas chauds dans "toutes les cantines scolaires de la wilaya".

Il a également appelé les présidents de toutes les APC à lancer et superviser l’opérati on d’entretien des bus de transport scolaire et de mettre en place des commissions charger de contrôler le bon fonctionnement de ces moyens de transport, selon la même source.

Une vaste opération de nettoyage de l’ensemble des établissements scolaires de la wilaya de Constantine a été lancée depuis le mois d’août écoulés par les services des communes en collaboration avec les éléments des travaux publics et de l’environnement, a-t-on rappelé. En concert avec les services de la wilaya, les directions locales de l’éducation et du commerce ont mis en place toutes les dispositions nécessaires pour permettre la disponibilité du manuel scolaire au profit de tous les élèves de la wilaya à travers notamment l’ouverture de points de vente de cet outil pédagogique dans toutes les communes et à la circonscription administrative Ali Mendjeli également.

En outre, il a été réservé un pavillon dédié à la vente du manuel scolaire, à l’exposition régionale des fournitures scolaires ouverte au palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa depuis le 20 août dernier, en plus de la conclusion de conventions avec 37 librairies privées qui proposent le livre scolaire au prix habituel, a-t-on encore rappelé.