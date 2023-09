Plus de deux kg de kif traité et de 5.300 comprimés psychotropes ont été saisis par les services de la sûreté de wilaya de Blida suite au démantèlement d'un réseau criminel activant dans la wilaya, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la sûreté de wilaya.

Cette saisie a été réalisée par la brigade criminelle relevant de la police judiciaire de la sûreté de Blida, qui a réussi à mettre fin aux agissements d’un réseau criminel de six éléments, spécialisé dans le trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué la cellule de communication près ce corps constitué.

Cette affaire a été mise à jour grâce à des informations portant sur deux individus stockant de la drogue dans leurs domiciles, aux fins de la vendre.

Suite à quoi une souricière a été mise en place en coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Blida, avec pour résultat, l’arrestation de l'un des deux suspects et la saisie en son domicile de 1.852 g de kif traité et de 5.010 comprimés psychotropes.

La poursuite des investigations a permis l'arrestation des cinq autres suspects, dont une femme, avec la saisie en leur possession de 280 g de ki f et de 300 comprimés psychotropes, en plus d’une somme en monnaie nationale estimée à 3.976.500 DA, issue de la vente de ces drogues, selon la même source.

Des armes blanches de catégorie 6, une bombe lacrymogène et cinq téléphones portables ont été, également, saisis en la possession des suspects arrêtés. Les six mis en cause ont été présentés devant le parquet du tribunal de Blida, sous le chef d’accusation de "trafic de drogues et de substances psychotropes".