Les exportations de pétrole saoudien ont baissé le mois écoulé à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans. Les exportations du plus grand exportateur mondial de pétrole brut sont tombées à environ 5,6 millions de barils par jour en août dernier, le plus bas depuis mars 2021, a rapporté vendredi Bloomberg.

Les exportations de pétrole du mois d'août sont en baisse par rapport aux 6,3 millions de barils par jour de juillet. L’Arabie Saoudite et la Russie ont récemment annoncé qu’elles réduiraient leurs approvisionnements en pétrole.

Le royaume s'est engagé en juillet à réduire ses approvisionnements d'un million de barils par jour jusqu'à fin août, tandis que la Russie visait à réduire ses approvisionnements de 500 000 barils par jour au cours du même mois.

La réduction de l'offre vise à "renforcer les efforts de précaution déployés par les pays de l'OPEP+ dans le but de soutenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers", a déclaré l'agence de presse saoudienne citant une source du ministère de l'Energie.