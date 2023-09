Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, jeudi, un appel téléphonique de la Secrétaire d'Etat adjointe américaine aux Affaires africaines, Molly Phee, lors duquel il a passé en revue les principaux éléments de l'Initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le règlement de la crise au Niger, indique un communiqué du ministère.

"L'appel téléphonique a porté sur les derniers développements de la crise en République du Niger et les perspectives de renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique pour contribuer à la promotion d'une solution politique, et ce, à la lumière de l'Initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, ajoute la même source, M. Attaf a passé en revue "les principaux éléments de l'Initiative et la vision globale qu'elle porte pour le règlement de la crise au Niger, dans ses différentes dimensions, dans le cadre d'une approche participative encourageant la contribution de toutes les parties intéressées tant au niveau intérieur, au Niger, qu'aux niveaux régional et international".

Attaf reçoit les ambassadeurs de pays de la CEDEAO

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, jeudi à Alger, les ambassadeurs de pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dans le cadre de la promotion de l'Initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur d'une solution politique et pacifique à la crise au Niger, indique un communiqué du ministère.

"Il s'agit de l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Algérie, dont le pays assure actuellement la présidence de la CEDEAO, et des ambassadeurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau", précise la même source. A cette occasion, M. Attaf a remis à ses hôtes des copies de l'Initiative du Président Abdelmadjid Tebboune, tout en leur expliquant ses principaux éléments, fondements et buts, ajoute le communiqué.

Le ministre a, dans ce contexte, souligné "la volonté de l'Algérie d'œuvrer en totale coordination avec la CEDEAO pour renforcer les possibilités d'une solution politique et pacifique à la crise au Niger et écarter les risques de recours à la force, en vue de préserver la paix, la sécurité et la stabilité au Niger et dans la région tout entière.