Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de condoléances à son homologue sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, suite à l'incendie qui a fait de nombreux morts et blessés à Johannesburg.

"C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué Johannesburg, suite à l'incendie dévastateur qui a fait de nombreuses victimes", lit-on dans le message de condoléances.

"Face à cette douloureuse tragédie qui a frappé le peuple ami d'Afrique du Sud, j'adresse, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes sincères condoléances, et exprime toute ma sympathie à votre Excellence ainsi qu'aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, et vous réitérant notre sincère solidarité en ces douloureuses circonstances", a écrit le Président Tebboune.