Pas moins de 1.226 cas de piqures de scorpions dont un (1) décès ont été recensés depuis le début de l’année 2023 dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, a rapporté jeudi un bilan de la direction locale de la Santé.

Le cas de décès concerne une femme (28 ans), originaire de la localité de Daya Ben Dahoua, qui a succombé à l’inoculation accidentelle du venin de scorpion, après son admission aux urgences de la polyclinique, a-t-on précisé.

La commune de Guerrara est l’une des localités les plus touchées par les piqûres de scorpions avec 305 cas, suivie de Metlili (246), Ghardaïa (154), Berianne (128) et la localité de Zelfana (119 cas), selon des données épidémiologiques de la Direction de la Santé arrêtées le 31 juillet dernier.

"L’envenimation scorpionique demeure la première cause d'intoxications et d’empoisonnement dans la wilaya de Ghardaïa, devant celles dues à l’alimentation", a fait savoir le directeur du secteur Ahmed Zenati.

Et d’ajouter que la lutte contre ce fléau ne concerne pas uniquement le secteur de la Santé, soulignant ainsi, la nécessité de la coordination entre les services d’hygiène et d’environnement en impliquant les communes, élus, et les acteurs de la société civile, avant d’appeler à fédérer les efforts (pouvoirs publics, les collectivités locales et citoyens) pour la préservation de l’hygiène environnemental notamment dans les zones urbanisées de la wilaya.

Ce fléau est accentué par l’incivisme des citoyens en matière de dégradation de l’environnement, estiment des praticiens de la région, appelant dans le même contexte, les pouvoirs publics à intensifier la lutte contre l’insalubrité pour faire face à ce phénomène fréquent notamment en période estival.

La wilaya de Ghardaïa a enregistré en 2022 plus de 1.532 cas de piqûres de scorpions dont deux (2) décès, rappelle-t-on.