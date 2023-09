Des travaux de réalisation d'un Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Ouargla seront prochainement lancés, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Les procédures administratives ont été finalisées après la levée du gel sur la réalisation du projet, a indiqué le wali d'Ouargla, Mustapha Aghamir, lors de l'inspection du site devant servir d'assiette au niveau de la zone des équipements publics au chef lieu de wilaya.

La concrétisation du projet a été confiée à l'entreprise nationale spécialisée ''Cosider'' pour un délai de 36 mois, a fait savoir le responsable.

D'une capacité d'accueil de 410 lits, le CHU d'Ouargla, composé de trois étages, sera doté d'un service Mère et Enfants (60 lits), d'un service de chirurgie (140 lits), de médecine générale (120 lits), de plateformes techniques (90 lits), selon sa fiche technique.

Il comprend également 12 salles de chirurgie, deux salles d'urgences, 16 salles d'imagerie médicale, 20 salles de consultations médicales spécialisées, un laboratoire, en plus d'un héliport et un parking d'une capacité de 830 véhicules.

Le directeur de la S anté de la wilaya d'Ouargla, Chawki Belbey, a affirmé, pour sa part, que le futur centre hospitalo-universitaire est un acquis qui permettra l'amélioration des prestations médicales et la prise en charge médicale des malades de la région et d'autres wilayas voisines, et épargnera aux malades les déplacements vers d'autres régions du pays.