L'USM Alger s'est largement imposée devant l'AS Marsa (Ligue 1 tunisienne) sur le score de 5 à 1 (mi-temps : 5-0), en match amical disputé vendredi dans la ville de Tabarka dans le cadre de la préparation du club algérois en prévision de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 professionnelle de football Mobilis. L'attaquant Ismail Belkacemi s'est particulièrement distingué lors de cette rencontre en inscrivant un quadruplé (12e, 34e, 38e et 45e), alors que Ait el Hadji a également marqué (14e).

C'est le troisième succès des Rouge et Noir lors de sa préparation en Tunisie, après les victoires devant le Club Athlétique bizertin (5-0) et l'ES Metlaoui (3-0). Par ailleurs, le détenteur de la Coupe de la Confédération africaine de football a été fixé sur son adversaire pour le 2 tour de l'édition 2023/2024 de la compétition, dont les matchs aller auront lieu (15-17 septembre) et le retour (29, 30 septembre et 1er octobre 2023).

Il s'agit du FUS Rabat.

L'USM Alger disputera également la finale de la Super Coupe de la CAF 2023 contre la formation égyptienne d'Al Ahly SC, vainqueur de la Ligue des champions, le 15 septembre prochain dans la ville de Taif, dans l'emblématique stade King Fahd, a annoncé la Confédération africaine de football.

Pour rappel, Al-Ahly SC a remporté la Ligue des champions, aux dépens du Wydad Casablanca (aller : 2-1, retour : 1-1), alors que l'USMA s'est adjugée le premier titre continental de son histoire, en remportant la Coupe de la Confédération de la CAF face aux Tanzaniens de Young Africans (aller : 2-1, retour : 0-1).