La sélection algérienne masculine de volley-ball prendra part à la 24e édition du Championnat d'Afrique des nations de volley-ball, prévue du 3 au 14 septembre au Caire, avec la ferme détermination de jouer les premiers rôles, a indiqué le sélectionneur national, Krimo Bernaoui.

"Notre objectif est de jouer les premiers rôles dans cette compétition qui regroupe les meilleures nations africaines. Depuis le début de la préparation, les joueurs ont fourni les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs", a déclaré Bernaoui avant le départ du Six national à destination de la capitale égyptienne.

"Nous avons fait une préparation intensive durant un mois avec plusieurs regroupements à Alger et un stage précompétitif en Pologne, ponctué par six matchs amicaux (4 victoires et 2 défaites). Ce dernier regroupement nous a permis de travailler sur nos points faibles pour aborder le Championnat d'Afrique dans les meilleures conditions et dispositions possibles ", a-t-il ajouté.

De son côté, l'international Ishak Bouadi a assuré que les joueurs sont déterminés à réaliser un beau parcours lo rs de cette CAN-2023 : "Nous avons effectué une bonne préparation avec des matchs amicaux, qui nous ont permis de progresser. Nous sommes prêts techniquement et psychologiquement pour réaliser une belle performance au Caire".

Côté effectif, le staff technique national a fait confiance au même groupe qui a pris part aux Jeux sportifs arabes Algérie-2023 (5-15 juillet), avec des joueurs d'expérience à l'image Mohamed Amine Oumessad et Ilyes Achouri.

La sélection nationale a rallié le Caire vendredi après un dernier stage qui s'est tenu du 29 au 31 août au Centre de préparation des équipes nationales à Souidania. Pour cette 24e édition du Championnat d'Afrique des nations, 22 nations ont confirmé leur participation au tournoi continental, a indiqué la Confédération africaine de volley-ball (CAVB).

Il s'agit de l'Egypte (pays hôte) de l'Algérie, du Cameroun, du Congo, de la RD Congo, du Ghana, de la Guinée, de l’Ethiopie, du Kenya, de la Libye, du Mali, du Maroc, du Nigeria, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, du Tchad, de la Tunisie, du Sénégal, de la Zambie, de la Gambie et du Burundi.

La CAVB a également indiqué que le tirage au sort et la réunion technique se tiendront samedi. La dernière édition du Championnat d'Afrique des nations masculin, disputée en 2021 au Rwanda, avait été remportée par la Tunisie devant le Cameroun (3-1).

Liste des joueurs retenus :

Yousouf Bourouba, Mohamed Amine Oumessad, Boudjemaa Ikken, Bilal Soualem, Sofiane Bouyoucef, Amir Kerboua, Rahim Arab, Ishak Bouadi, Yasser Amrat, Lotfi Bouhoui, Sofiane Hosni, Ilyes Achouri, Djabir Door, Raouf Hammimes.