La wilaya de Relizane s’est renforcée, dernièrement, par l’entrée en service de trois (3) nouvelles stations de base pour le service Internet de la quatrième génération (4G), a-t-on appris mercredi du directeur des télécommunications de la wilaya, Salim Djidjeli.

Sali Djidjeli a indiqué, à l’APS, que ces stations de haut débit ont été installées à travers les communes de Souk El Had, Ammi Moussa et au douar "Araïssia" dans la commune de Oued Djemaa.

Ces équipements ont contribué à augmenter les capacités de prise en charge de quelque 1.800 nouveaux abonnés et le nombre total des stations est passé à 86, avec une capacité atteignant plus de 51.600 abonnés dans le service de la 4G.

La même direction a programmé, pour l’année en cours, la réalisation de huit (8) nouvelles stations pour le service d’Internet de haut débit de la 4G qui seront installées dans des zones enclavées des communes de Yellel, El Hamri et Zemmoura, sur la base des demandes des clients qui seront étudiées pour leur prise en charge par la direction opérationnelle des télécommunications A noter que la direction opérationnelle de Al gérie Télécom de la wilaya de Relizane dénombre actuellement 67.766 abonnés au service de téléphonie fixe et 45.275 à Internet, en plus de 36.580 abonnés via la technologie 4G, selon la chargée de communication et d’information de cet opérateur, Amina Berrached.