Le secteur de l’Education nationale sera renforcé lors de la prochaine rentrée des classes, dans la wilaya de Tébessa, par la réception et la mise en service de plusieurs infrastructures scolaires dans les trois paliers, ont rapporté, samedi, les services de la wilaya.

Pour ce qui concerne le cycle primaire, 6 nouvelles écoles primaires, 111 classes d’extension, 5 cantines scolaires et 2 restaurants centraux seront mis à la disposition des élèves au chef-lieu de wilaya, a-t-on ajouté de même source.

Dans le palier moyen, deux collèges d’enseignement moyen (CEM) seront livrés dans la commune de Safsaf El Ouesra et au quartier "Doukane" à Tébessa, en plus d’une annexe à Foum Essed (commune de Tlidjene) et de classes d’extension dans la commune d’El Ogla Melha, a-t-on fait savoir.

S’agissant du cycle secondaire, le secteur sera renforcé par l’ouverture d’un lycée dans la commune de Cheria, d’une annexe de lycée dans la commune de Mezeraâ et de 3 classes d’extension au lycée Malek Bennabi à Tébessa.

Pour les services de la wilaya, ces nouvelles structures permettront de réduire la pression résu ltant de la surpopulation des classes dans les établissements scolaires de la wilaya.

Soulignant que l’équipement des nouveaux établissements sera achevé "dans les tous prochains jours", la même source a assuré que les élèves des trois paliers seront accueillis, le jour de la rentrée, "dans les meilleures conditions".

D’autre part, 13 écoles primaires réparties sur plusieurs communes de la wilaya seront équipées de tablettes numériques "dès la prochaine rentrée", ont encore indiqué les services de la wilaya, ajoutant que plusieurs points de vente de manuels scolaires ont été ouverts. Il a également été rappelé que 243 enseignants d’éducation physique et sportive rejoindront leurs postes dans le cycle primaire lors de la prochaine rentrée scolaire dans la wilaya de Tébessa.