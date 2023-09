Les travaux d'aménagement des stations du Métro d'Alger, dans le cadre de l'extension de son réseau, sur les lignes El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene et Ain Naâdja-Baraki, ainsi que l'équipement du tunnel et la pose des rails sur le même tracé, seront lancés ''avant la fin de l'année'', a annoncé mercredi à Alger le ministre des Transports, Youcef Chorfa.

S'exprimant lors d'un point de presse, animé à l'issue d'une visite de travail et d'inspection aux chantiers des extensions El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene et Ain Naâdja-Baraki, M. Chorfa a fait savoir que les travaux de génie civil de la première ligne qui s'étend sur 9,5 km et compte 9 stations et ceux de la deuxième, d'un linéaire de 6 km et totalisant 6 stations ''sont pratiquement parachevés".

Il a ajouté que ''les procédures de lancement des chantiers d'aménagement des stations, d'équipement du tunnel et la pose de rails sur ces deux lignes sont parachevés'' relevant que ces chantiers seront lancés "avant la fin de l'année" et que son département ministériel s'employait pour livrer le projet de ces deux extensions ''d'ici 2026''.

Le ministre a, dans la foulée, relevé que le groupe Cosider, chargé des travaux de ces deux lignes d'extension a été exhorté à "entamer les préparatifs pour le lancement des travaux d'aménagement et d'équipement''. Concernant le système intégral de gestion qui comprend, entre autres, l'électricité, la ventilation et les télécommunications, le ministre a indiqué que ce chantier sera confié à des entreprises internationales spécialisées dans le domaine, dans le cadre d'un groupement dans lequel le groupe Cosider fera partie''.

A l'occasion, M. Chorfa a félicité le groupe public Cosider pour ''la maitrise de la réalisation, la technicité, les compétences engagées dans le projet et la disponibilité'', affirmant que le groupe, qualifié de ''fierté pour le pays'', a mis tous les moyens pour concrétiser le projet d'extension du métro d'Alger.

La délégation ministérielle s'était rendue au projet de la ligne El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene, où elle a suivi une présentation des travaux avant d'entamer une visite de chantier de cette ligne dont les 9 stations sont équipées d'escaliers mécaniques et ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.

Elle a, par la suite, visité l'usine de préfabrication de voussoirs au site Boumaati, avant de se rendre sur le chantier de la ligne Ain Naâdja-Baraki d'où elle a emprunté un tunnel jusqu'à la sortie du tracé en aérien débouchant sur un viaduc reliant la station Mohamed Boudiaf à la station Mohamed Belarbi.