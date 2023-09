Une délégation des Etats-Unis d'Amérique, conduite par Joshua Harris, Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Afrique du Nord, entame vendredi une visite auprès de la partie sahraouie, dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus de paix parrainé par l'Organisation des Nations Unies (ONU) au Sahara occidental, indique l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le programme de la visite prévoit des discussions politiques avec les dirigeants sahraouis et des rencontres avec des groupes de femmes et de jeunes, en sus des visites au niveau de certaines structures, précise l'agence de presse.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, M. Brahim Ghali, recevra en audience la délégation américaine au terme de sa visite, selon la même source. A cette occasion, le Front Polisario a réaffirmé sa pleine et constructive coopération avec les efforts de l'ONU et de l'Union africaine (UA) pour accélérer le processus de décolonisation au Sahara occidental, en permet tant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et de l'UA.