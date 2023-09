Plus de 3.000 tonnes d'ordures ménagères sont ramassées quotidiennement pendant la saison estivale dans la wilaya d'Alger par les deux entreprises de nettoyage à savoir Netcom et Extranet. Le directeur général par intérim de l'Etablissement de nettoiement de la wilaya d'Alger "Netcom", Karim Bouteldja, a indiqué dans une déclaration à l'APS, que l'entreprise a instauré un dispositif spécial "saison estivale" pour la collecte en moyenne de 1000 tonnes/jour de déchets avec plusieurs rotations.

A l'occasion de la saison estivale, Netcom qui couvre 26 communes sur les 57 existantes dans la capitale, a renforcé son effectif composé de 5000 travailleurs (dont 87% sont opérationnels) par 150 agents saisonniers, a-t-il précisé, ajoutant que l'effectif de l'entreprise procède au ramassage quotidien des déchets notamment dans les endroits qui connaissent une attraction particulière durant cette période.

"Ainsi, on enregistre le ramassage en moyenne de 2,5 tonnes de déchets et 50 kg de plastiques au niveau des Sablettes, une (1) tonne au Jardin d'Essai, 25 tonnes à la Casbah et 1,2 tonnes à El-Kittani (Bab El-Oued)", a-t-il fait savoir. Le même responsable souligne que l'entreprise se charge également du tri du plastique et des cartons par l'acquisition des bacs dédiés installés au niveau des Sablettes et El-Kittani.

"Nous récupérons une moyenne de 5 tonnes/mois de plastique et 150 tonnes de carton", a-t-il déclaré. M. Bouteldja a soulevé, le problème du non-respect des horaires et des endroits de dépôt des déchets par le citoyen ainsi que le manque de moyens pour faire face à la hausse occasionnelle de la quantité des déchets.

Netcom axe son action sur la sensibilisation, en rappelant "le respect des consignes de tri, la mise en place de communication éducative avec la participation des différentes écoles relevant des 26 communes que compte la wilaya d'Alger et la mise à disposition des citoyens d'une ligne téléphonique pour répondre aux réclamations.

Pour sa part, le chef de département étude et développement au niveau d'Extranet, Mohamed Daoudi, a indiqué que son établissement couvre "31 communes périphériques de la wilaya d'Alger, soit 80% de sa superficie et transporte les 2/3 des déchets ménagers à savoir 700 000 tonnes annuellement avec des rotations avoisinant les 148000".

Il a relevé qu'Extranet enregistre durant la saison esti vale "une augmentation substantielle de déchets, atteignant 2000 tonnes/jour (beaucoup de restaurants et les 44 plages de la wilaya se trouvent dans notre zone d'intervention), alors que pendant la basse-saison la quantité oscille entre 1700 et 1800 tonnes" a-t-il précisé, rappelant que "l'entreprise a mobilisé l'ensemble des agents et renforcé les moyens matériels, par la location de camions de grands tonnages et en doublant les rotations".

M. Daoudi a fait savoir que "l'effectif d'agents avoisine les 5600 et le nombre de camions 392 tous types confondus", ce qui est jugé insuffisant sans compter la vétusté de 80% de la flotte. La directrice de l'Etablissement de Gestion des Centres d’Enfouissement Technique, Souhila Ladjrem, abonde dans le même sens estimant que le nombre de rotations/jours (parfois 5) des deux entreprises susmentionnées est considéré comme un "luxe" sous d'autres cieux, soulignant que GECETAL a réceptionné de janvier à juillet plus 616.000 tonnes de déchets.

Elle a précisé que son établissement qui couvre 52 communes dont Boufarik (Blida) et Douaouda, se charge également du tri du pain pour le revendre par la suite aux éleveurs. "Nous trions quotidiennement le pain pour le revendre aux éleveurs de bétail. La vente aux enchères se fait tous les six mois", a-t-elle expl iqué, lançant un appel au respect des horaires et des lieux de dépôt des déchets mais aussi au tri.