Les services de police de la sûreté de la daïra de Tenira (Sidi Bel-Abbès), ont saisi 3.614 comprimés psychotropes, et arrêté sept individus, a-t-on appris vendredi auprès de la sûreté de la wilaya. Les éléments de la police ont réussi à arrêter les suspects, un après l’autre, grâce à un plan de sécurité qui a permis de définir leur identité, a précisé la même source. Cette opération a permis la saisie de 3.614 comprimés psychotropes, de 335 grammes de kif traité, et une somme d’argent estimée à 320.000 DA, issue des ventes des stupéfiants ainsi qu’un véhicule utilisé dans le transport de la drogue, a-t-on ajouté.

Après avoir finalisé toutes les mesures réglementaires, supervisées par le procureur de la République près du tribunal de Sfisef, les suspects ont été présentés devant le parquet, sous l’accusation de constitution de bande criminelle organisée spécialisée dans la détention et le trafic de psychotropes et de drogues, hautement dangereux, menaçant la sécurité et l’économie nationales ainsi que la santé publique.