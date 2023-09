La coloscopie consiste à observer la paroi interne du côlon afin de détecter d'éventuelles anomalies. Comment se préparer à cet examen ? Est-ce douloureux ? Combien de temps cela dure ? Toutes les réponses à vos questions sur la coloscopie.

AVANT : ON PROCÈDE À UN "NETTOYAGE" DE L'INTESTIN

Trois jours avant

Suivre un régime sans résidus, c'est-à-dire sans fibres, donc sans fruits (y compris oléagineux), ni légumes, ni céréales, pour réduire le volume des selles. À éviter aussi : les laitages, viandes et poissons gras , ainsi que les pâtisseries grasses. Les pâtes et le riz blancs sont autorisés, tout comme les biscottes de froment, les viandes et poissons maigres, les œufs et les fromages à pâte cuite. Idem pour les produits sucrés et le chocolat noir, les tisanes, le café, le thé et les boissons gazeuses. Certains spécialistes recommandent de prendre, en plus, un laxatif pour accélérer le transit.

La veille, prendre une « purge »

Elle consiste à boire 4 litres d'une préparation colique (solution salée) en deux fois : la veille de l'examen, puis 4 à 6 heures avant l'examen. Il existe aujourd'hui des préparations en comprimés ou en sachets plus faciles à avaler, mais qui présentent certaines contre-indications médicamenteuses. Quelle que soit la formule choisie, il faut néanmoins toujours boire beaucoup d'eau pour bien nettoyer le côlon, mais aussi éviter les risques de déshydratation.

Dans les 4 heures qui précèdent

Ne pas manger, ni fumer, en raison de l'anesthésie générale.

PENDANT : ON SUBIT UNE ANESTHÉSIE GÉNÉRALE DE COURTE DURÉE

L'arrivée à l'hôpital On se présente à l'accueil une demi-heure avant l'intervention. Il faut être à jeun. Le côlon doit être parfaitement propre pour que le médecin puisse visionner ses parois.

L'examen proprement dit

Il s'effectue sous anesthésie générale légère et habituellement en ambulatoire (on ne passe pas la nuit à l'hôpital). Le gastro-entérologue introduit, par l'anus, un tube souple de 2 mètres de long équipé d'une caméra miniature, dont les images sont retransmises sur un écran, et d'un canal permettant le passage d'instrument. Il va ensuite explorer le côlon et le rectum à la recherche d'anomalies, voire réaliser une biopsie (prélèvement) ou retirer des polypes (tumeurs bénignes pouvant dégénérer). Pour faciliter le passage du tube, de l'air est insufflé dans le côlon.

Combien de temps ça dure ?

L'examen dure une vingtaine de minutes, un peu plus s'il faut retirer des polypes.

Est-ce douloureux ?

râce à l'anesthésie, il n'y a pas de douleurs au réveil. Certaines équipes réalisent l'examen sous hypnose. « Je ne le conseille pas, car le côlon est sensible. Le patient risque de se crisper, ce qui peut rendre la coloscopie impossible », estime le Dr Anne-Laure Tarrerias, gastro-entérologue et proctologue.

APRÈS : IL FAUT UN TEMPS DE REPOS

On rentre chez soi 2 heures après

Il faut se faire accompagner par un proche (qui reste pour la nuit), en raison de la fatigue de l'anesthésie.

Quelques heures après, des effets secondaires sont possibles

Des ballonnements et quelques petits saignements peuvent apparaître durant un à deux jours si le médecin a retiré des polypes.

En cas de saignements plus importants ou de douleurs abdominales

Contacter immédiatement son médecin : il peut s'agir d'une perforation intestinale, complication rare (1 à 2 cas sur 1 000) nécessitant une intervention en urgence.